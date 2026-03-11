Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Luksusowy apartament na sprzedaż
4,5 pokoi
Wyjątkowa rezydencja bardzo high-end znajduje się w samym sercu Namal de Tel Aviv, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na morze, zdecydowanie bez przeszkód.
Szczegóły właściwości
Powierzchnia wnętrza: 177 m2
Balkon: 18 m2
Piętro: 6.
Parking: 2 miejsca
Stan: W pełni umeblowany
Widok: Otwarty widok na Morze Śródziemne
Wysokokońcowe usługi i wykończenia
Meble projektowe Poltrona Frau
Elektryczny system automatyzacji domu Szkło w całym mieszkaniu
Ogrzewanie naziemne we wszystkich pomieszczeniach wodnych
System audio zintegrowany z sufitem w salonie
Cena: 20 800 000
Nieruchomości Premium
Opłaty Agencji: 2% + VAT
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
