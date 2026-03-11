  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
;
4
ID: 34657
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Luksusowy apartament na sprzedaż 4,5 pokoi Wyjątkowa rezydencja bardzo high-end znajduje się w samym sercu Namal de Tel Aviv, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na morze, zdecydowanie bez przeszkód. Szczegóły właściwości Powierzchnia wnętrza: 177 m2 Balkon: 18 m2 Piętro: 6. Parking: 2 miejsca Stan: W pełni umeblowany Widok: Otwarty widok na Morze Śródziemne Wysokokońcowe usługi i wykończenia Meble projektowe Poltrona Frau Elektryczny system automatyzacji domu Szkło w całym mieszkaniu Ogrzewanie naziemne we wszystkich pomieszczeniach wodnych System audio zintegrowany z sufitem w salonie Cena: 20 800 000 Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
