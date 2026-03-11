  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Netanya, Izrael
$749,265
9
ID: 34334
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    HaRav Kook, 32

O kompleksie

Tylko kilka kroków od Kikar Haatzmaout i plaże Netanya, w niedawno odnowionym budynku, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament położony na 3 piętrze na 8 z windą. Duży jasny salon z nowoczesną otwartą kuchnią, trzy wystawy (południe, północ, zachód) zapewniające naturalne światło przez cały dzień, bez przeszkód widok, klimatyzacja, prywatny parking i schronienie na parterze budynku. Mieszkanie sprzedawane umeblowane i dostępne natychmiast. Idealny główny dom, nabrzeże - do ziemi lub inwestycje w wynajem krótkoterminowy.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
