  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Givat Shmuel
  4. Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Izrael
od
$852,798
;
2
Zostawić wniosek
ID: 34496
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givat Shmuel
  • Adres
    Lipa Krepel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format dla szybko obrotowych inwestycji wynajmu. Korzyści różnicujące: ✔ Sala sportowa ✔ Studio Pilates ✔ Pokój gier ✔ Dach z jacuzzi ✔ Dynamiczne środowisko miejskie Po co tu inwestować? • 2-3 sztuk typologia = najczęściej poszukiwany produkt Strategiczne położenie w izraelskim basenie gospodarczym Nowoczesne miejsce zamieszkania z usługami = wycena długoterminowa Aktywa z tytułu nieruchomości bilansowane pomiędzy zyskiem z najmu a potencjałem nadwyżki. Oceń siatkę i symulacje na żądanie

Lokalizacja na mapie

Givat Shmuel, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$717,915
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$852,798
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$479,655
Piękne 4 pokoje centrum miasta
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,35M
Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion. Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza. Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę. Położony w wys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Jam, Izrael
od
$1,80M
Idealny plan i bardzo przestronne 5 sztuk - 135 m2 Łazienka dla dzieci W głównym apartamencie: prysznic + garderoba W pełni odnowiona kuchnia high-end 3 toalety Letnia kuchnia z barbecue i winiarnia na tarasie 4 tarasy - 60 m2 łącznie, z otwartym widokiem na morze Parking w Tabou Bezpieczny …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się