Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan
Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego.
Rezydencja Premium:
Apartamenty 2-3 pokoje
Idealny format dla szybko obrotowych inwestycji wynajmu.
Korzyści różnicujące:
✔ Sala sportowa
✔ Studio Pilates
✔ Pokój gier
✔ Dach z jacuzzi
✔ Dynamiczne środowisko miejskie
Po co tu inwestować?
•
2-3 sztuk typologia = najczęściej poszukiwany produkt
Strategiczne położenie w izraelskim basenie gospodarczym
Nowoczesne miejsce zamieszkania z usługami = wycena długoterminowa
Aktywa z tytułu nieruchomości bilansowane pomiędzy zyskiem z najmu a potencjałem nadwyżki.
Oceń siatkę i symulacje na żądanie
Lokalizacja na mapie
Givat Shmuel, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
