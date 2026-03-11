  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog

Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog

Jerusalem, Izrael
od
$971,850
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34305
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament znajduje się przy wejściu do Givat Mordechai, na Herzog Boulevard, w pobliżu Emek hatsvaim i Ogród Botaniczny. Znajduje się również u podnóża nowej stacji tramwajowej, przedszkola i sklepów. Apartament 4 pokoje o powierzchni 95 m2 wpisana, 3 sypialnie, w tym mamad (sejf).. Posiada 2 łazienki i balkon o powierzchni 12 m2 z pięknym otwartym widokiem. Piwnica i parking (w zależności od dostępności) Mieszkanie wymaga renowacji z dużym potencjałem. Dostępny natychmiast.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$940,187
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Niedawno zbudowany apartament, idealnie położony, kilka kroków od plaży i tętniące życiem centrum Tel Awiwu. Nowy 4-pokojowy apartament z tarasem - W pobliżu centrum Dizengoff 4 pokoje, 83 m2 Przestronny słoneczny taras o powierzchni 10 m2 Salon z otwartą kuchnią Apartament z łazienką Dodat…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Rzadko na obszarze: high-end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana pow…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na mo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się