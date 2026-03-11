Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

  1. Realting.com
Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
;
10
ID: 34386
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Brandeis, 21

O kompleksie

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Unikalny, ekskluzywny i rzadki majątek. Położony w cichej i bukollic ulicy alei Yehuda Maccabi, w pobliżu parku Hayarkon, na wsi, spektakularny dwupoziomowy apartament, kąpany w świetle, rozłożone na dwóch poziomach z windą obsługującą oba piętra. W luksusowym budynku tylko 4 apartamenty. Na niższym poziomie, 119 m2 powierzchni mieszkalnej, plus otwarty balkon 21 m2 z przodu. I słoneczny taras o powierzchni 12 m2 z tyłu. (Możliwość zakwaterowania 3 przestronne sypialnie) Prawdziwy przestronny salon Luksusowy apartament master + Łazienka główna. Na piętrze, 32 m2 salon z łazienką, aneksem kuchennym i sypialnią. I panoramiczny taras dachowy o powierzchni 91 m2, oferujący niezakłócony widok. Apartament posiada 2 miejsca parkingowe (on line). Mieszkanie jest starannie utrzymane i odnowione, z wysokiej klasy usług: Inteligentna energia elektryczna Ogrzewanie podłogi, parkiet.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
