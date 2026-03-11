Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy na ekskluzywną sprzedaż!
Unikalny, ekskluzywny i rzadki majątek.
Położony w cichej i bukollic ulicy alei Yehuda Maccabi, w pobliżu parku Hayarkon, na wsi,
spektakularny dwupoziomowy apartament, kąpany w świetle,
rozłożone na dwóch poziomach z windą obsługującą oba piętra.
W luksusowym budynku tylko 4 apartamenty.
Na niższym poziomie, 119 m2 powierzchni mieszkalnej, plus otwarty balkon 21 m2 z przodu.
I słoneczny taras o powierzchni 12 m2 z tyłu.
(Możliwość zakwaterowania 3 przestronne sypialnie)
Prawdziwy przestronny salon
Luksusowy apartament master + Łazienka główna.
Na piętrze, 32 m2 salon z łazienką, aneksem kuchennym i sypialnią.
I panoramiczny taras dachowy o powierzchni 91 m2, oferujący niezakłócony widok.
Apartament posiada 2 miejsca parkingowe (on line).
Mieszkanie jest starannie utrzymane i odnowione, z wysokiej klasy usług:
Inteligentna energia elektryczna
Ogrzewanie podłogi, parkiet.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
