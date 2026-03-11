Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Unikalny, ekskluzywny i rzadki majątek. Położony w cichej i bukollic ulicy alei Yehuda Maccabi, w pobliżu parku Hayarkon, na wsi, spektakularny dwupoziomowy apartament, kąpany w świetle, rozłożone na dwóch poziomach z windą obsługującą oba piętra. W luksusowym budynku tylko 4 apartamenty. Na niższym poziomie, 119 m2 powierzchni mieszkalnej, plus otwarty balkon 21 m2 z przodu. I słoneczny taras o powierzchni 12 m2 z tyłu. (Możliwość zakwaterowania 3 przestronne sypialnie) Prawdziwy przestronny salon Luksusowy apartament master + Łazienka główna. Na piętrze, 32 m2 salon z łazienką, aneksem kuchennym i sypialnią. I panoramiczny taras dachowy o powierzchni 91 m2, oferujący niezakłócony widok. Apartament posiada 2 miejsca parkingowe (on line). Mieszkanie jest starannie utrzymane i odnowione, z wysokiej klasy usług: Inteligentna energia elektryczna Ogrzewanie podłogi, parkiet.