  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Netanya, Izrael
od
$2,665
;
2
Zostawić wniosek
ID: 34531
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Nitsa, 14

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. Une master bed room AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. WIELKIE SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. Loe Mumble.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Jerozolima, Izrael
od
$12,540
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Izrael
od
$2,665
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słoneczneg…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Wyłącznie najlepsze stołówki? DLA SPRZEDAŻY LUKSEVARD ROTCHID 6 750 000,00 Odkryj to niesamowite 75 m2 mieszkanie znajduje się w prestiżowej Wieży Meier na Rothschild Boulevard, Tel Aviv najbardziej sught- after adres. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokiej klasy funkcje i materiały luksusowe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 poko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się