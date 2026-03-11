  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Aszdod, Izrael
$1,07M
6
ID: 34096
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Altalena

O kompleksie

Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m2 powierzchnia + 14 m2 taras Cena od 3 400 000 Warunki płatności: 7% przy podpisaniu 8% na początku pracy 85% przy dostawie Bez indeksowania! Cena ustalona dzisiaj dla dostawy w ciągu 5 lat! Specyfikacje techniczne - Apartamenty od 4 do 5 pokoi Budowa: Zielona konstrukcja według 5281 Fasada kamienna naturalna lub porcellanosa Efektywna izolacja termiczna i akustyczna Wysoka wysokość sufitu w obszarach wspólnych Inteligentna winda z oświetleniem projektowym Interkom wideo z kolorowym ekranem Przestronny hol wejściowy, sala techniczna i sala rowerowa Instalacja wstępna do klimatyzacji durabilnej Drzwi pancerne przy wejściu, wysokie drzwi wewnętrzne Inteligentny system elektryczny Prywatna przestrzeń magazynowa dla każdej jednostki Wnętrze apartamentów: Architektura współczesna i świetlna Płytka górna Porcellanosa (100x100 / 80x80 cm) Przestronny balkon z szybami projektowymi Przygotowanie do jacuzzi i kuchni zewnętrznej na balkonie (w zależności od modelu) Gniazda TV i RJ45 we wszystkich pokojach Elektryczne żaluzje z przełącznikami konstrukcyjnymi Wstępnie zainstalowana klimatyzacja ductable 3x25A Energia elektryczna w trzech fazach Kąpieliska i urządzenia sanitarne: Nowoczesne płytki we wszystkich częściach wody Wiszące meble + lustro w apartamencie rodzicielskim Podwójny umywalka w łazience dla dzieci (w zależności od mieszkania) WC zawieszone we wszystkich łazienkach Urządzenia zainstalowane w każdej łazience Kuchnia: Wysoka kuchnia z centralną wyspą Zlewozmywak z kranem projektowym Lokalizacja zmywarki, piekarnika i podwójną lodówkę Szczyty kwarcowe lub granitowe Duże składowanie Przygotowanie stacji ładowania elektrycznego dla samochodów Ashdod jest rozwijającym się miastem o wysokim potencjale rozwoju. Shimon Peres będzie obejmował: Około 3600 nowych mieszkań Dynamiczne strefy handlowe Nowoczesne instytucje publiczne Duże zielone przestrzenie zapewniające optymalną jakość życia Rozwój ten stworzy nowe miejsca pracy i zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na mieszkania. Lokalizacja strategiczna: W pobliżu kampusu uniwersyteckiego, High Tech Park i stacji, ten projekt nieruchomości oferuje nowoczesne, dynamiczne i połączone środowisko życia.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
