  4. Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
;
10
ID: 34628
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaRav Kook, 22

O kompleksie

SPRZEDAŻ Odkryj ten piękny apartament w odnowionym zabytkowym budynku, zaledwie 100 metrów od morza. Charakterystyka: • Powierzchnia: 80 m2 + balkon 5 m2 • Piętro: drugie z windą • Układ: 2 sypialnie, 2 łazienki • Parking: 2 miejsca Cicha ulica w pobliżu Royal Beach Hotel Unikalna mieszanka uroku historycznego i nowoczesnego komfortu, idealny jako główna rezydencja lub inwestycja. Cena: 7,000,000 Skontaktuj się z nami teraz więcej informacji lub zorganizować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

