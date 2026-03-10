  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Jerozolima, Izrael
od
$1,28M
;
3
ID: 34882
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaRav Mutsafi, 6

O kompleksie

Français Français
To nowy projekt o Bait Vagan graniczący z Ramatem Sharetem. - W nowej fazie, będziesz cieszyć się doskonałą lokalizacją w samym sercu okolicy, optymalną topografię i połączenie między środowiskiem miejskim, zielone przestrzenie, parki w pobliżu i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy. - Rezydencja 2 piękne 19-piętrowej wieży z wysokiej jakości usług, prestiżowe lobby z wysokością sufitu, w pełni wyposażona siłownia i salon biznesowy. - Duży wybór apartamentów od 3, 4 i 5 pokoi do pentahouse. Wszystkie apartamenty wyposażone są w klimatyzację VRF, + ogrzewanie podłogowe Elektryczne żaluzje, oszklenia izolacyjne itp. Bardzo elastyczny harmonogram; Dostawa przez 48 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
