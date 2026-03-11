Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya.
W centrum miasta Netanya
Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę
Charakterystyka projektu
Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya
Piękne podwójne lobby urządzone przez architekta
Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego
2 nowoczesne windy w tym chabbatic
Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa
Dostawa w ciągu 2 1 / 2 lat
Charakterystyka apartamentu
Na podłodze jest cały dom
Rozmiar 80x80 lub 1mx1 m
Przygotowanie Klimatyzacja
Jakość mebli łazienkowych
Zawór montażowy
Balon słonecznej gorącej wody
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia z marmurowymi dachami
Magazyny elektryczne we wszystkich oknach
Take tv we wszystkich pokojach i salonie
Wc zawieszony, licznik trójfazowy
Taras z punktem wodnym i płytką antypoślizgową
Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym
Oferujemy apartamenty
4 pokoje 103m2 plus 12 m2 taras
5 pokoi 130m2 plus 14 m2 taras
Lokalizacja na mapie
Tamar Regional Council, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.