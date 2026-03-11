  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Bureau a louer a jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$5,330
;
3
ID: 34517
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Mamilla

O kompleksie

Położony w najbardziej poszukiwanym obszarze Jerozolimy, w autentycznym, duszpasterskim i cichym kompleksie. Duża przestrzeń główna Sala konferencyjna o powierzchni 63 m2 9 pojedynczych biur z oknami, od 11 do 17 m2 każdy Dobrze utrzymane Winda Opcja parkowania Dodać VAT

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Bureau a louer a jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,330
