  Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b

Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b

Eilat, Izrael
od
$1,21M
;
8
ID: 34512
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat
  • Adres
    Lotus

O kompleksie

W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w butiku budynku, Domek w Garden Rez na sprzedaż z widokiem na dolinę. Budynek ten składa się z 2 poziomów, d 1 Garden Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Siedziba pełnej stopy z ogrodem 250 m2, + prywatny basen w kształcie ślimaka, i 4 sypialnie chabr, i Penthouse na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżko + jego dach 140 m2 z jacuzzi z widokiem na raj. każdy poziom ma własne wejście prywatne i może być sprzedawany oddzielnie lub w jednej partii. w cenie Garden Rez: 3,850,000 nis cena Penthouse: 3,750,000 nis

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$759,266
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Raanana, Izrael
od
$2,727
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$815,100
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aszdod, Izrael
od
$655,215
Zatrzymać działalność Apartament 3 pokoje w Youd Bet, bardzo dobrze umieszczone w bardzo dobrej cenie. W pełni umeblowane. Blisko transportu, szkół, placów zabaw, synagogi, sklepów
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Centrum miasta, w cichej i malowniczej małej ślepej uliczce, mieszkanie 2 pokoje dwuosobowe, 38 m2, pokój dzienny z aneksem kuchennym; na górze: 1 sypialnia, łazienka z WC. Klimatyzacja, dobry stan, wynajem 4100 nis Cena: 1,750,000 nis
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Raanana, Izrael
od
$1,75M
W centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim piętrze. Salon Immense. Typowe mieszkanie, dużo uroku. Widok na park. Street prosi o wiele. Parkowanie
