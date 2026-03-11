  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent

Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent

Raanana, Izrael
od
$1,14M
7
ID: 34364
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    HaHashmonaim, 18

O kompleksie

Apartament 4 pokoi znajduje się przy ulicy Macabi w Raanana. Nowy budynek. Parkowanie w piwnicy. 4 piętro taras soukka

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

