  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
;
4
ID: 34126
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 pokoje 93m2 z tarasem od 11 do 13m2 Cena od 3.300.000sh 3 pokój penthouse 90m2 z tarasem 34m2 - 8th floor Cena: 3.450.000sh Penthouse 4 pokoje 93m2 z tarasem 25m2 - 8th floor Cena: 3,800,000sh Penthouse 4 pokoje 95m2 z tarasem 14m2 - 15 piętro Cena: 3.880.000sh Parter 4 pokoje 96m2 z tarasem 24m2 Cena od 3.000.000sh do 3.500.000sh (budynek 8 pięter) 4 pokoje 93m2 z tarasem 11m2 - 6. piętro (budynek 8 pięter) Cena: 3.250.000sh Ceny te nie obejmują naszych opłat agencyjnych, które są 2% bez podatków Ceny mogą podlegać zmianom Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze mną

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

