  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Jerusalem, Izrael
od
$2,66M
;
7
ID: 34869
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Emek Refaim, 42

O kompleksie

MOSHAVA GUERMANIT - w ogrodach Katmona. Apartament na parterze z ogromnym ogrodem około 370 m2 cichy i zielony + zamknięty taras 30 m2. Winda. Parkowanie. piwnica

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

