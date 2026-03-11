  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Hadera, Izrael
od
$686,565
;
9
ID: 34491
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    HaNegev

O kompleksie

BZH RE / MAX Hadera prezentuje 5-pokojowy dwupoziomowy apartament w Olga de Hadera nad morzem. Charakterystyka: ✅ Dwupoziomowy apartament o powierzchni 5 pokoi o powierzchni 150 m2, ✅ taras słoneczny o powierzchni 50 m2, ✅ Na ósmym i dziewiątym piętrze, ✅ 2 apartamenty rodzicielskie i bezpieczny pokój, ✅ przestronny salon, ✅ 3 łazienki i 3 toalety, ✅ Winda, ✅ parking, ✅ Ogromny potencjał. ✅ Blisko zjazdu z autostrady Tel Awiw, Haifa, ✅ 5 minut samochodem komercyjna wioska Moul Ha 'Hof, ✅ 10 minut spacerem od morza! Wyjątkowa okazja! Ra 'hel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera Stopień naukowy - 313736 Berzrat Hashem Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

