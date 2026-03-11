  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Raanana, Izrael
$2,31M
9
ID: 34193
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Shalom Aleichem, 6

O kompleksie

Ładny domek. 7 pokoi. 3 łazienki. Cztery toalety. Ogród. Możemy tam zbudować basen. W bardzo cichym ślepym zaułku. Blisko Hasharon College i Lycee Ostrovsky.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Raanana, Izrael
od
$2,31M
