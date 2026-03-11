  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche

Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
;
2
ID: 34616
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Beer Hofmann, 13

O kompleksie

Przeniesienie
Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku American Colony District - Tel Aviv- Jaffa W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morze i Jaffa. ✨ Główne cechy: 329 m2 wnętrze 300 m2 tarasy z możliwością dodania basenu 3 miejsca parkingowe 2 piwnice Dobrze zrobione przez znanego architekta Układ: Górny poziom: Immense recepcji Wysokokońcowe oddzielna kuchnia Master sypialnia ogromne i luksusowe 1 łazienka + 1 toaleta Dolny poziom: 2 łazienki 2 toalety Modułowa przestrzeń (możliwość zrobienia 4 sypialni łóżko) Rzadki, wyjątkowy obiekt, łączący elegancję, objętość, światło i ultrahigh-end usług - nie znajduje się gdzie indziej w okolicy.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$861,185
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,650
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,05M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Profesor Shor Street W nowym programie nieruchomości podpisał Adam Shuster Przestronne 4 pokojowe mieszkanie Powierzchnia mieszkalna 98 m2 + taras słoneczny 12 m2! 4 piętro (budynek z 2 windami) Mieszkanie jest bardzo jasne dzięki dużym oknom. Odnowiona kuchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Droyanov Street, bardzo cicha, mała ulica w pobliżu ulicy Boclaphov i morza Budynek rogówki Apartament 104m2 w katastrze Wiele zamkniętych balkonów, więc można powiedzieć łatwe 115m2 W pełni jasny widok Bardzo jasne Wszystkie wytyczne Bardzo cicho. Blisko plaży 2. piętro Bez windy, miklat M…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
mieszkanie 5 pokoi w małym budynku 1 mn od jeziora, 1 piętro, 2 tarasy, bardzo inwestowane
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
