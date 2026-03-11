Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche

Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku American Colony District - Tel Aviv- Jaffa W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morze i Jaffa. ✨ Główne cechy: 329 m2 wnętrze 300 m2 tarasy z możliwością dodania basenu 3 miejsca parkingowe 2 piwnice Dobrze zrobione przez znanego architekta Układ: Górny poziom: Immense recepcji Wysokokońcowe oddzielna kuchnia Master sypialnia ogromne i luksusowe 1 łazienka + 1 toaleta Dolny poziom: 2 łazienki 2 toalety Modułowa przestrzeń (możliwość zrobienia 4 sypialni łóżko) Rzadki, wyjątkowy obiekt, łączący elegancję, objętość, światło i ultrahigh-end usług - nie znajduje się gdzie indziej w okolicy.