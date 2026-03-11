  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre

Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre

Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
;
4
ID: 34358
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaAliya

O kompleksie

Nowy na rynku, w Michkenot Haouma, w pobliżu stacji centralnej i centrum miasta, w rezydencji stoi, z widokiem na promenadę, appt 5P w doskonałym stanie, balkon z otwartym widokiem, 2 prywatne parkingi, piwnica. Hadassa Exclusive, Takam Agency

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

