Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Ten uroczy dom położony w starym mieście Jaffa jest prawdziwym klejnotem, oferującym unikalną mieszankę historii, projektowania i zapierające dech w piersiach widoki. Kilka kroków od hotelu znajduje się wybrzeże, tętniący życiem targ pcheł, galerie sztuki, modne sklepy i kulinarne uroczystości w restauracjach i kawiarniach.
Rozszerzenie o około 92 m2 rozłożone na trzy poziomy, oferuje wszechstronne przestrzenie, aby zaspokoić różne potrzeby. Poziom wejścia, o powierzchni około 28 m2, jest idealny do studia, galerii lub ciepłego salonu. Drugi i trzeci poziom, o powierzchni odpowiednio 30 m2 i 33 m2, są idealne do zamieszkania. Klejnot nieruchomości jest taras na dachu o 36 m2, gdzie można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na morze i magiczną atmosferę starego miasta.
Parking jest dostępny.
Położony na czarujących ulicach starego miasta Jaffa, ta nieruchomość jest znacznie więcej niż dom: jest to doświadczenie, które opowiada historię ponadczasowego uroku i kreatywności!
Skontaktuj się z nami, żeby była twoja!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.