  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34200
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Russlan, 7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten uroczy dom położony w starym mieście Jaffa jest prawdziwym klejnotem, oferującym unikalną mieszankę historii, projektowania i zapierające dech w piersiach widoki. Kilka kroków od hotelu znajduje się wybrzeże, tętniący życiem targ pcheł, galerie sztuki, modne sklepy i kulinarne uroczystości w restauracjach i kawiarniach. Rozszerzenie o około 92 m2 rozłożone na trzy poziomy, oferuje wszechstronne przestrzenie, aby zaspokoić różne potrzeby. Poziom wejścia, o powierzchni około 28 m2, jest idealny do studia, galerii lub ciepłego salonu. Drugi i trzeci poziom, o powierzchni odpowiednio 30 m2 i 33 m2, są idealne do zamieszkania. Klejnot nieruchomości jest taras na dachu o 36 m2, gdzie można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na morze i magiczną atmosferę starego miasta. Parking jest dostępny. Położony na czarujących ulicach starego miasta Jaffa, ta nieruchomość jest znacznie więcej niż dom: jest to doświadczenie, które opowiada historię ponadczasowego uroku i kreatywności! Skontaktuj się z nami, żeby była twoja!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Izrael
od
$962,445
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerozolima, Izrael
od
$1,411
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerozolima, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,650
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
znajduje się w centrum Neve adarim, 3 pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem i mamak. bardzo dobry produkt do inwestycji lub stopy gruntu
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy w poszukiwanej okolicy Agamim, o powierzchni 123 m2. ✅ Oszałamiające widoki na jezioro ✅ Jasny i przestronny salon ✅ Szeroki korytarz obsługujący pokoje ✅ Parking prywatny ✅ Budynek prom…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się