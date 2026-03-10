Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Na sprzedaż, Jerozolima, Hara! Prawdziwe nasienie. Penthouse w parterze, 6 pokoi 135 m2 na jednym poziomie + ładnie urządzony soccah taras 25 m2 i elektryczny dach taras 100 m2, w tym 2 mieszkania. Spokojna malownicza ulica bez wyjścia, z widokiem na dolinę i drzewa oliwne. Bardzo ładny sklep. Pełna dostępność. Apartament wyposażony jest w piękną nowoczesną kuchnię, stolarkę wysokiego poziomu, (piękne szafy wyposażone we wszystkie pokoje) Wyrafinowany system klimatyzacji Mitsubishi w salonie, kuchni i niezależnych jednostek w sypialniach 5 sypialnie w tym mamad (sejf) i piękne jednostki rodzicielskie, + 1 łazienka i 1 duże pranie. Ponadto 2 budynki mieszkalne z niezależnym dostępem, z których jeden jest wynajmowany na 3,900 nis (2 pokoje + taras) i duże studio (można wynająć w 2000 nis)