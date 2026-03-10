  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
;
15
Zostawić wniosek
ID: 34899
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Yitzchak Refael

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż, Jerozolima, Hara! Prawdziwe nasienie. Penthouse w parterze, 6 pokoi 135 m2 na jednym poziomie + ładnie urządzony soccah taras 25 m2 i elektryczny dach taras 100 m2, w tym 2 mieszkania. Spokojna malownicza ulica bez wyjścia, z widokiem na dolinę i drzewa oliwne. Bardzo ładny sklep. Pełna dostępność. Apartament wyposażony jest w piękną nowoczesną kuchnię, stolarkę wysokiego poziomu, (piękne szafy wyposażone we wszystkie pokoje) Wyrafinowany system klimatyzacji Mitsubishi w salonie, kuchni i niezależnych jednostek w sypialniach 5 sypialnie w tym mamad (sejf) i piękne jednostki rodzicielskie, + 1 łazienka i 1 duże pranie. Ponadto 2 budynki mieszkalne z niezależnym dostępem, z których jeden jest wynajmowany na 3,900 nis (2 pokoje + taras) i duże studio (można wynająć w 2000 nis)

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Izrael
od
$830,775
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
Wspaniały apartament w samym sercu najpiękniejszej alei Tel Awiwu. Boulevard Nordau, na starej północy Projekt jakości podpisany wyłącznie przez RAYK Group 123 m2 powierzchni mieszkalnej Rzadko słoneczny taras o powierzchni 23 m2 idealny do otrzymania Prywatny taras dachowy o powierzchni 55 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Unikalny, ekskluzywny i rzadki majątek. Położony w cichej i bukollic ulicy alei Yehuda Maccabi, w pobliżu parku Hayarkon, na wsi, spektakularny dwupoziomowy apartament, kąpany w świetle, rozłożone na dwóch poziomach z windą obsługującą oba piętra. W luksusowym b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się