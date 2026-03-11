  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique

Netanya, Izrael
od
$627,000
;
6
ID: 34328
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

O kompleksie

Nice 2 pokoje (1 sypialnia + pokój dzienny) taras Soukka. West. Piękny widok na morze. Idealny dla stóp gruntowych lub inwestycji. Parking i piwnica. Łącznie z mamadem.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
