Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

* * Wyjątkowa okazja na 8 dni * *
(Podpis do dnia 31 grudnia 2025 r.)
4 pokojowe mieszkanie idealne dla rodzin!
Boulevard Nordau, Old North?
* RAYK Group Quality Project?????
✨ Powierzchnia mieszkalna 116 m2
✨ Taras słoneczny o powierzchni 10 m2
✨ 4 elementy z optymalnym układem
✨ Prywatne miejsce parkingowe z robotem
✨ Orientacja północno-zachodnia
* * * Dostępność: sierpień 2028 * *
Brak opłat agencyjnych
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.