  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
;
2
ID: 34215
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahum Sokolov, 60

O kompleksie

Przeniesienie
Français
* * Wyjątkowa okazja na 8 dni * * (Podpis do dnia 31 grudnia 2025 r.) 4 pokojowe mieszkanie idealne dla rodzin! Boulevard Nordau, Old North? * RAYK Group Quality Project????? ✨ Powierzchnia mieszkalna 116 m2 ✨ Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 ✨ 4 elementy z optymalnym układem ✨ Prywatne miejsce parkingowe z robotem ✨ Orientacja północno-zachodnia * * * Dostępność: sierpień 2028 * * Brak opłat agencyjnych

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
