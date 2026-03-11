  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee

Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
;
5
ID: 34186
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Arieh Ben Eliezer, 69

O kompleksie

Ramat gan. Okręg rezydentów. Dom odnowiony z 7 pokoi z mamad ET jednostka oddzielona 2 pokoje. (mogą być wynajmowane oddzielnie).

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
