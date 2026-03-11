Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Exclusive - Chernichovsky Street, Bezall projekt dzielnicy Shenkin
Duże 3 pokojowe mieszkanie, bardzo jasne
Północ / Zachód
O 87 m2 + 9 m2 taras (jedna sypialnia po wewnętrznej stronie budynku)
Bezpieczeństwo 24 / 7
Sala sportowa
Parking
Jaskinia
Możliwość kompletnych mebli
Mieszkanie jest obecnie wynajmowane do doskonałego najemcy na kolejne sześć miesięcy, z czynszem 13,500 NIS.
Cena: NIS 6 600 000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.