  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34620
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tchernichovsky, 5

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Exclusive - Chernichovsky Street, Bezall projekt dzielnicy Shenkin Duże 3 pokojowe mieszkanie, bardzo jasne Północ / Zachód O 87 m2 + 9 m2 taras (jedna sypialnia po wewnętrznej stronie budynku) Bezpieczeństwo 24 / 7 Sala sportowa Parking Jaskinia Możliwość kompletnych mebli Mieszkanie jest obecnie wynajmowane do doskonałego najemcy na kolejne sześć miesięcy, z czynszem 13,500 NIS. Cena: NIS 6 600 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,05M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Parter: salon, kuchnia, taras, łazienka z prysznicem, pralnia. Zamknięty pokój - dla rzeczy osobistych. Pierwsze piętro: apartament z jacuzzi i prysznicem, dodatkowa łazienka, taras, 2 sypialnie z dostępem do tarasu. 2. piętro - sypialnia, taras, łazienka. 4 tarasy o powierzchni około 100 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Doskonała oferta w nowym budynku Blisko lekkiego tramwaju, z pięknym widokiem Piękny taras Blisko wszystkich sklepów To okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się