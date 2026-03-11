  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Ashdod, Izrael
od
$1,33M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34091
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metry wysokie pod sufitem - Sol 80 / 80 -10 metrów liniowych kuchnia - walce elektryczne Dwupoziomowy apartament z prywatnym basenem

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,33M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,11M
Piękny apartament 5-pokojowy na sprzedaż w Ashdod w bardzo popularnej rezydencji w "Youd Bet", słoneczny na południe z niezakłóconym widokiem. Piwnica i prywatny parking uzupełniają ten wyjątkowy obiekt
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$721,050
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$924,825
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej sy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się