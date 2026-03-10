  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Aszkelon, Izrael
od
$485,925
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34796
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Lakhish, 10

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
4 pokoje w centrum miasta

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$742,995
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Dzielnica mieszkaniowa Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Na sprzeda? w Arnona, poszukiwany po dzielnicy mieszkalnej Jerozolimy, 65 m2 mieszkanie oferuj? ce doskona? ej jako? ci ¿ycia, idealny dla rodziny z ma? ymi dziećmi lub dla bezpiecznej inwestycji w nieruchomo? ci. Położony na drugim piętrze bez windy, składa się z jasnego salonu z otwartą ku…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Ostatnie mieszkanie, w luksusowym budynku, straż 24 / 24, winda, taras (16 m2), widok na Wzgórze Świątynne, ogrzewanie + klimatyzacja, parking, cichy, natychmiastowy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się