  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Beau rez de jardin

Dzielnica mieszkaniowa Beau rez de jardin

Nahariya, Izrael
od
$1,505
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34662
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    Sderot Sachlav

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny ogród 4 / 5 sztuk Ma wszystko. Balkon, ogród, mmd, piwnica, parking Powierzchnia mieszkalna 15 minut spacerem od centrum miasta Zażądane poważne odniesienia

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$934,230
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Beau rez de jardin
Nahariya, Izrael
od
$1,505
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
W nowym budynku, bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 85m2 Składa się z 3 pokoi, 2 sypialnie z mamadem (pokój bezpieczeństwa) Duża łazienka 5. piętro Winda Piękny widok na Bazylea Street Bardzo cicho i bardzo jasno Orientacja południowa Nie przegap
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się