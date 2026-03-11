Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Ten uroczy apartament typu 2.5-room oferuje komfortowe i ciche warunki życia w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów mieszkalnych miasta. Powierzchnia około 50 m2, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na mały taras, piękną sypialnię i dodatkowy pokój idealny jako biuro lub dodatkową sypialnię. Znajduje się na 2. piętrze bez windy (25 kroków), apartament cieszy się doskonałą jasność, spokojne środowisko i parking w budynku. Blisko szkół, transportu i centrum handlowego Tsomet Habankim, jest idealnym miejscem dla jednej osoby lub pary szukającej mieszkania gotowego do zamieszkania w Jerozolimie. Dostępny natychmiast. Czynsz: 5,200 / miesiąc.