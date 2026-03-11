  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
$1,630
5
ID: 34529
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Ein Gedi, 3

O kompleksie

Ten uroczy apartament typu 2.5-room oferuje komfortowe i ciche warunki życia w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów mieszkalnych miasta. Powierzchnia około 50 m2, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na mały taras, piękną sypialnię i dodatkowy pokój idealny jako biuro lub dodatkową sypialnię. Znajduje się na 2. piętrze bez windy (25 kroków), apartament cieszy się doskonałą jasność, spokojne środowisko i parking w budynku. Blisko szkół, transportu i centrum handlowego Tsomet Habankim, jest idealnym miejscem dla jednej osoby lub pary szukającej mieszkania gotowego do zamieszkania w Jerozolimie. Dostępny natychmiast. Czynsz: 5,200 / miesiąc.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

