  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer

Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer

Aszkelon, Izrael
od
$391,875
;
9
ID: 34745
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Yefe Nof, 25

O kompleksie

na przystani Ashkelon, w budynku Ferreron, 50 metrów od morza, mieszkanie 2 pokoje w rezydencji z basenem bardzo dobry produkt do inwestycji lub stopy gruntu

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
