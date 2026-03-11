  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
;
5
ID: 34337
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Yosef Nedava, 39

O kompleksie

Na sprzedaż - wspaniały odnowiony apartament 5 pokoi (105 m2 netto) z pięknym tarasem 20 m2, na drugim piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy. Apartament wyróżnia się jasnością, spokojem i doskonałym rozdziałem przestrzeni: przyjemny salon, nowoczesna kuchnia, apartament rodzicielski i trzy inne komfortowe pokoje. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, sklepów, synagogi i społeczności frankofońskiej, oferuje doskonałą jakość życia dla rodziny. ?? Nedava Yossef 20 - Pisgat Zeev, Jerozolima ?? Dostępny w ciągu 6 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,19M
