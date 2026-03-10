  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vue mer eternelle

Dzielnica mieszkaniowa Vue mer eternelle

Aszkelon, Izrael
od
$507,870
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34806
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Eli Cohen

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
4 pokojowe mieszkanie w mieście z widokiem na morze wszystkich pokoi. piwnica, parking, mamad, 2 windy bardzo dobra oferta nie musi się ukrywać

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,06M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse near baka
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer eternelle
Aszkelon, Izrael
od
$507,870
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Provche bagit vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małej ulicy, blisko supermarketu i transportu. Duplex Domek całkowicie odnowiony z jakości wykończenia i bardzo gustowne meble. Piękny jasny salon, nowoczesna i przestronna kuchnia, taras o powierzchni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Netanya, Izrael
od
$1,10M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE IN NETANYA Piękny penthouse położony w samym sercu Netanya, zaledwie 5 minut spacerem od Kikar i plaży. Powierzchnia: 175 m2 5 sztuk 4 toalety 3 łazienki Balkon + duży taras Apartament rodzicielski Mamad (sejf) 2 miejsca parkingowe 8. piętro Jasny, przestronny i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Nowy apartament 3 pokój 112m2 - Bayit Vegan, Jerozolima Trzecie piętro, nowy budynek Taras 8m2 soucca Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety Klimatyzacja, doud shemech, Pancerne drzwi, winda, parking Cena: 3,900,000 sh (komitet agencji 2% bez podatków) Aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się