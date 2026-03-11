  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Awiw, Izrael
$2,45M
5
ID: 34629
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Geula, 23

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - NIN 4 CZĘŚCI W PODZIALE NA MORZE Z PARKINGEM, TARASEM I KAWA Powierzchnia: 92 m2 + 8 m2 tarasu Lokalizacja: Cicha ulica w pobliżu Royal Beach 3 sypialnie (jeden ze schroniskiem) 2 łazienki 2 toalety Nowy budynek Parking Jaskinia Cena: ILS 7,800,000 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
