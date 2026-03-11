  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$993,795
;
7
ID: 34336
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Beit Tzur

O kompleksie

W sercu Nahlaot, tętniącej życiem i autentycznej dzielnicy Jerozolimy, słynącej z życia społecznego, synagogów, ciepłej atmosfery i bezpośredniej bliskości Shouk Mahane Yehuda i centrum miasta. Bardzo poszukiwany przez rodziny religijne i inwestorów. W ostatnim budynku butiku, odkryj to mieszkanie jasne, ciche i pełne charakteru: Jasny salon z wyjściem na mały balkon i widok bez przeszkód Nowoczesne i praktyczne kuchni amerykańskiej 2 sypialnie, w tym apartament i mamad Nowoczesna łazienka Położony na 2. i górnym piętrze, z pełnym dachem (nad apartamentem) Klimatyzacja w każdym pokoju Obecnie wynajmowane, dostępne szybko Bez windy, więc bardzo niskie obciążenia copropriet ?? Rzadki i poszukiwany nieruchomości, idealny do życia w Jerozolimie z urokiem i autentycznością lub do bezpiecznej inwestycji dziedzictwa w obszarze o dużym zapotrzebowaniu na wynajem.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

