  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$877,800
;
12
Zostawić wniosek
ID: 34801
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze stałą ochroną Kontrolowany dostęp i ciche środowisko mieszkalne Pocieszające ramy dla ciebie i twoich bliskich, bez kompromisu w sprawie twojej niezależności Prawdziwe życie w sąsiedztwie, przyjazne i ciepłe Luksusowe lobby, miejsce spotkań i wymiany Synagoga w rezydencji, wspierająca więzi społeczne Humanitarne rezydencje, idealne do tworzenia relacji przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności wszystkich Całkowita autonomia, w domu, na zawsze Apartamenty od 2 do 5 pokoi, z balkonem lub dużym tarasem Nieruchomość zarejestrowana w Tabou: jesteś w pełni własnością obiektu Brak obowiązku usługowego: swobodnie wybrać to, czego potrzebujesz, kiedy chcesz A la carte service, zgodnie z twoimi życzeniami Restauracja Sala sportowa Usługi w zakresie opieki medycznej i wsparcia ➡️ Pozostajecie niezależni, z rozwiązaniami na wyciągnięcie ręki Idealna lokalizacja Sklepy i obiekty w pobliżu Zaledwie 20 minut od centrum Jerozolimy Obniżone opłaty za kondominium, rzadka korzyść dla rezydencji tej pozycji Doskonałe połączenie bezpieczeństwa, konwiwizmu, komfortu i wolności. Miejsce życia zaprojektowane na dziś i na przyszłość.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$877,800
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$658,350
Doskonała sprawa! 4-pokojowe mieszkanie ze sprzedaży przez administratora sądu. Wymaga kompletnej renowacji. Wielki potencjał. To prawdziwa okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku American Colony District - Tel Aviv- Jaffa W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Specjalna oferta na uruchomienie: zapłacić 400,000 obecnie, a reszta - zgodnie ze specjalnym planem bliżej osady, i bez odniesienia do indeksu. Liczba mieszkań i czas trwania działania są ograniczone.O projekcieZamknięta dzielnica butikowa na skrzyżowaniu Shoshanat ha- Carmel × ha- Ilanot × …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się