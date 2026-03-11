Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

W niedawnym budynku po TAMA, ten nowy 115 m2 apartament położony na 3 piętrze z windą Szabat oferuje jasne, ciche i funkcjonalne środowisko życia. Przestronny salon z otwartą kuchnią otwiera się na przyjemny balkon, a drugi balkon soccah rozciąga korytarz. Master suite zapewnia komfort i prywatność, bezpieczny pokój (Mamad) i trzeci jasny pokój wypełnić przestrzeń, a także idealny kącik biurowy do telepracy. Dzięki trzem wystawom na wschód, południe i zachód apartament cieszy się wyjątkową jasnością i niezakłóconym widokiem. Klimatyzacja we wszystkich pokojach, nowoczesna dystrybucja i sought- after środowiska mieszkalnego sprawiają, że jest to rzadka okazja dla rodzin poszukujących komfortu, jakości życia i bliskości do transportu i instytucji religijnych. Dostępny w ciągu 3 miesięcy.