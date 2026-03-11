Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W niedawnym budynku po TAMA, ten nowy 115 m2 apartament położony na 3 piętrze z windą Szabat oferuje jasne, ciche i funkcjonalne środowisko życia. Przestronny salon z otwartą kuchnią otwiera się na przyjemny balkon, a drugi balkon soccah rozciąga korytarz. Master suite zapewnia komfort i prywatność, bezpieczny pokój (Mamad) i trzeci jasny pokój wypełnić przestrzeń, a także idealny kącik biurowy do telepracy.
Dzięki trzem wystawom na wschód, południe i zachód apartament cieszy się wyjątkową jasnością i niezakłóconym widokiem. Klimatyzacja we wszystkich pokojach, nowoczesna dystrybucja i sought- after środowiska mieszkalnego sprawiają, że jest to rzadka okazja dla rodzin poszukujących komfortu, jakości życia i bliskości do transportu i instytucji religijnych.
Dostępny w ciągu 3 miesięcy.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
