  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34359
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaBaron Hirsch, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W niedawnym budynku po TAMA, ten nowy 115 m2 apartament położony na 3 piętrze z windą Szabat oferuje jasne, ciche i funkcjonalne środowisko życia. Przestronny salon z otwartą kuchnią otwiera się na przyjemny balkon, a drugi balkon soccah rozciąga korytarz. Master suite zapewnia komfort i prywatność, bezpieczny pokój (Mamad) i trzeci jasny pokój wypełnić przestrzeń, a także idealny kącik biurowy do telepracy. Dzięki trzem wystawom na wschód, południe i zachód apartament cieszy się wyjątkową jasnością i niezakłóconym widokiem. Klimatyzacja we wszystkich pokojach, nowoczesna dystrybucja i sought- after środowiska mieszkalnego sprawiają, że jest to rzadka okazja dla rodzin poszukujących komfortu, jakości życia i bliskości do transportu i instytucji religijnych. Dostępny w ciągu 3 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$463,980
Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,45M
Nowy w sprzedaży wyłącznie Hadassah 6 - w prestiżowej i poszukiwanej wieży Gan Ha 'ir Jasny i dobrze utrzymany apartament o powierzchni około 163 m2 Praktyczny parking podziemny 7. piętro Widok na północny zachód od salonu (salon i kuchnia) i na wschód od pokoi Budynek skorzystał z kompletn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Raanana, Izrael
od
$968,715
Raanana szuka. Budynek po Tamie. 4 sztuki W pełni odnowiony. Duże pokoje. Blisko wszystkich sklepów i Ariel School
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Nahariya, Izrael
od
$589,380
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się