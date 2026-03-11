  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,38M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34130
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaRav Mutsafi, 6

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia... Maj 2029 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 z tarasem 10m2 3,5 pokoi 86m2 z tarasem 10m2 Z piwnicy i parkingu Cena od 3.400.000sh Nad sklepami znajdują się 3, 4 i 5 pokojowe apartamenty 4 pokoje 97m2 z 12m2 tarasem z piwnicą i 2parkingi Cena od 4.100.00sh 5 pokoi 120m2 z tarasem 11m2 Ceny za piętro, od 4.857.000sh z piwnicy i 2 miejsca parkingowe 5 pokoi z 2 miejscami parkingowymi i piwnicą 118m2 i 120m2 taras Cena 6.200.000sh Penthouse 6 pokoje 133m2 z pięknym tarasem 133m2, możliwość basenu 6 pokoi 156m2 z pięknym tarasem 130m2 możliwość zrobienia basenu Cena 12,000,000 sh Metoda płatności: 2 20% - 80% 15% przy podpisaniu, saldo, które należy podzielić na kilka razy Uwaga: ceny mogą podlegać zmianom (Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która jest 2% H.taxes) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$689,700
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,38M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$877,800
Sprzedaż wyłączna Położony na 36 rue Bilu (róg Lunz), w poszukiwaniu po centrum miasta W pięknym zachowanym budynku (około 4 lat temu) Studio z mezzaniną Unikalne! Bardzo wysokie sufity Powierzchnia: 46 m2 plus mezzanina o powierzchni 17 m2. Parter: Kuchnia, łazienka i łazienka. Mezzanine ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
Do sprzedaży wyłącznie, w parku Yarkon Ussishkin Street 42 budynek odnowiony w 2012 r. mieszkanie 2.5 pokoi, 68 m2 (powierzchnia brutto) wschód - zachód, słoneczna ekspozycja 3. piętro, z windą budynek ze schroniskiem rejestracja kondominium
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,31M
W najbardziej centralnej i poszukiwanej lokalizacji okolicy, w małym eleganckim budynku, który skorzystał z renowacji elewacji i dodania windy. Apartament 4 pokoje, 104 m2 zbudowany, urządzone inteligentnie i gustownie + balkon soccah 10 m2! Apartament częściowo odnowiony (salon, kuchnia, ła…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się