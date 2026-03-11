Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

W samym sercu historycznej dzielnicy Ajami ten apartament zajmuje najwyższe piętro budynku butikowego w stylu Bauhaus. Znajduje się w pobliżu rezydencji ambasadora Francji i kilka minut spacerem od morza. Apartament rozwija powierzchnię wnętrza około 108 m2, obecnie urządzone w 4 przestronne pokoje (początkowa konfiguracja 5 pokoi), o zrównoważonych objętości i obiegu płynu. Na zewnątrz wyjątkowy taras o powierzchni 104 m2 oferuje niezakłócony widok i rzadką przestrzeń mieszkalną. Nieruchomość jest uzupełniona przez dwa prywatne miejsca parkingowe w piwnicy. Niepowtarzalny obiekt, który łączy elegancję, charakter architektoniczny i poszukiwany po lokalizacji, w samym sercu jednego z najbardziej autentycznych obszarów Tel Awiwu. Informacje i wizyty: Laurence Zemour - 054- 735- 3514 Licencjonowany agent nieruchomości