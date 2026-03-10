  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$3,76M
;
17
Zostawić wniosek
ID: 34851
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Exodus, 32

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
La Croisette Ashdod!!! Bardzo ponętne, pieds in water Prestiżowa willa z basenem 340 m2, kilka tarasów, winda, 5 łazienek i 6 toalet, wspaniały apartament z łazienką, przepiękna garderoba i piękny taras z widokiem na morze, klimatyzacja, parking, Przechodzisz i jesteś na plaży Marina z kawiarni, restauracji, gier wodnych i leżaków i leżaków!!!

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$956,175
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$3,76M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) - nowy luksusowy projekt Grupy Gabay W samym sercu nowej północy, kilka minut od parku Hayarkon, tramwaj, kawiarnie i sklepy. Dobrze urządzone 4 pokojowe mieszkanie z ładnym wykończeniem Na czwartym piętrze (z 8) • Powierzchnia mies…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Rzadki na rynku: znakomita niezależna willa zbudowana na działce 315 m2, oferująca 270 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na trzy poziomy (podglebia, parter i pierwsze piętro). Posiada duży jasny salon, przestronną kuchnię, kilka komfortowych pokoi i piękne obszary mieszkalne. Na zewnątr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
Apartament 3 pokoje, 71 m2, całkowicie odnowione - Położony w strategicznej lokalizacji między ulicami króla Jerzego i Bezalla, w miejscu spotkań Rehavia i Nahlaot dzielnic, i krótki spacer od Mahane Yehuda Market. Taras 7 m2, na 4 piętrze z windą. Bardzo jasne mieszkanie, w tym apartament r…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się