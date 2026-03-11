Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowe 4 pokoje z rzadkimi tomami - Borohov Street, Raanana
Apartament, który wyróżnia się tym, co prawie już nie istnieje:
bardzo duże objętości wnętrza i taras 13 m2, aby przedłużyć salon codziennie.
Znajduje się na 4 piętrze budynku odnowionego dwa lata temu, mieszkanie jest całkowicie nowe i dostępne natychmiast.
Przestronny salon i hojny apartament rodzicielski oferują prawdziwe poczucie przestrzeni i komfortu od wejścia.
Ulica Borohov, centrum i poszukiwane, pozwala na styl życia na piechotę: sklepy, szkoły i usługi w bezpośrednim sąsiedztwie.
✔️ Nowe mieszkanie
✔️ Odnowiony budynek
✔️ Taras 13 m2
✔️ Wielkości wyjątkowe
✔️ Bezpieczny parking robotyczny
Dobro dla kupujących, którzy wolą przestrzeń, centralność i jakość życia, więcej niż wzrok.
Odwiedzić.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
