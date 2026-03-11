  1. Realting.com
  Izrael
  Raanana
  Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent

Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent

Raanana, Izrael
od
$1,06M
;
7
ID: 34325
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Nowe 4 pokoje z rzadkimi tomami - Borohov Street, Raanana Apartament, który wyróżnia się tym, co prawie już nie istnieje: bardzo duże objętości wnętrza i taras 13 m2, aby przedłużyć salon codziennie. Znajduje się na 4 piętrze budynku odnowionego dwa lata temu, mieszkanie jest całkowicie nowe i dostępne natychmiast. Przestronny salon i hojny apartament rodzicielski oferują prawdziwe poczucie przestrzeni i komfortu od wejścia. Ulica Borohov, centrum i poszukiwane, pozwala na styl życia na piechotę: sklepy, szkoły i usługi w bezpośrednim sąsiedztwie. ✔️ Nowe mieszkanie ✔️ Odnowiony budynek ✔️ Taras 13 m2 ✔️ Wielkości wyjątkowe ✔️ Bezpieczny parking robotyczny Dobro dla kupujących, którzy wolą przestrzeń, centralność i jakość życia, więcej niż wzrok. Odwiedzić.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux 5 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$759,266
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od $1,07M
Aszdod, Izrael
od
$1,07M
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchni mieszkalnej + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Agencja: Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od $1,18M
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja: Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerozolima, Izrael
od $3,76M
Jerozolima, Izrael
od
$3,76M
Holyland - Okręg w pełnej odnowy miejskiej, z budową sklepów, synagogów i zmodernizowanych parków! Luksusowy penthouse w budynku z prestiżowym holu, siłowni i 3 wind szabat. 5 pokoi (łatwa możliwość przeniesienia do 7), 243 m2 powierzchni mieszkalnej + 180 m2 tarasów Soukka - łącznie 423 m…
Agencja: Immobilier.co.il
