Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent

Nowe 4 pokoje z rzadkimi tomami - Borohov Street, Raanana Apartament, który wyróżnia się tym, co prawie już nie istnieje: bardzo duże objętości wnętrza i taras 13 m2, aby przedłużyć salon codziennie. Znajduje się na 4 piętrze budynku odnowionego dwa lata temu, mieszkanie jest całkowicie nowe i dostępne natychmiast. Przestronny salon i hojny apartament rodzicielski oferują prawdziwe poczucie przestrzeni i komfortu od wejścia. Ulica Borohov, centrum i poszukiwane, pozwala na styl życia na piechotę: sklepy, szkoły i usługi w bezpośrednim sąsiedztwie. ✔️ Nowe mieszkanie ✔️ Odnowiony budynek ✔️ Taras 13 m2 ✔️ Wielkości wyjątkowe ✔️ Bezpieczny parking robotyczny Dobro dla kupujących, którzy wolą przestrzeń, centralność i jakość życia, więcej niż wzrok. Odwiedzić.