  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Neuf

Dzielnica mieszkaniowa Neuf

Aszkelon, Izrael
$558,030
7
ID: 34693
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

3 szt. w nowej dzielnicy ir Ayain

Aszkelon, Izrael
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, na prestiżowej ulicy Dizengoff, na skrzyżowaniu ulic Jabotinsky i Bazel, jeden z najbardziej popularnych obszarów miasta, znany z kawiarni, sklepów i niepowtarzalnej atmosfery. Mieszkanie w niedawno odnowionym budynku w ramach projektu TAMA 38, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Izrael
od
$717,915
• • Ogrzewanie wody słonecznej + gaz Centralna klimatyzacja z niezależną kontrolą w pokojach Woda i gaz • Wystawa North- East / South- West (doskonała wentylacja naturalna) Duży zlew w kuchni Wydatki: • -Vaad habayit: 250 - / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$815,100
Agamim, penthouse 5 pokoje 130 m2 powierzchni mieszkalnej + 70 m2 taras. mały budynek z 2 właścicieli do makijażu. bardzo inwestowane apenthouse, pergola 60 m2 całkowicie elektryczne. piwnica i 2 miejsca parkingowe. bardzo miły biznes
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
