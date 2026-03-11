  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram

Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram

Jerozolima, Izrael
od
$962,445
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34352
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Kiryat Moshe, 13

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W Kiryat Moché, wejście do miasta, w pobliżu dworca tramwajowego, duże jasne 3P z potrójnym ekspozycji i dwa balkony. Cena rynkowa, Teraz wolny!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Izrael
od
$2,43M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$539,220
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$940,500
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Jerozolima, Izrael
od
$962,445
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking. 3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka. Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Wyjątkowy - Mini Luksusowy Penthouse w Tel Awiwie Położony na 24 piętrze prestiżowego Migdal One Tower, w samym sercu poszukiwanego parku Tzameret, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje rzadki i ekskluzywny styl życia. 7 pokoi 380 m2 luksusowych usług Dwa tarasy: • 40 m2 • 12 m2 Ozdobiony wyra…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się