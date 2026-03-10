Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
;
1
ID: 34821
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

4 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery Jerozolimy i tylko kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apartamenty posiadają balkony, piwnica i prywatny parking.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

