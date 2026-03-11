  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Tel-Awiw, Izrael
$1,72M
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Beeri, 9

Położony na 9 Barry Street, w nowym budynku stojącym. Piękny apartament o powierzchni 85 m2 z balkonem o powierzchni 12 m2. Drugie piętro, z tyłu. 2 sypialnie i 2 łazienki. Dwie windy. Miejsce parkingowe i piwnica.

Tel-Awiw, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
