  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34116
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2 Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Apartament 4 pokoje 94m2 i 12m2 taras na 14 piętrze Cena: 3.200.000 sh w tym 1 piwnica i 1 parking 4 pokojowy apartament 104m2 i 12m2 taras na 4. piętrze Cena: 3,400,000 sh w tym 1 piwnica i parking Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$956,175
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
mieszkanie 4 szt redone nowy Kwadrat Centralny Afrykański Awansjonery
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$479,655
Piękne 4 pokoje centrum miasta
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Izrael
od
$1,27M
BZH Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyjątkowy, rzadki produkt: - Przestronny dom 5 pokoi 140 m2, na dzia? ce 330 m2, - Duży i piękny zielony ogród krajobrazowy, - Duży salon z widokiem na słoneczn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się