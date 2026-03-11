Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima
Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju.
2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament
Dostarczalne w marcu 2028 r.
2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh
4 pokoje 93m2 z tarasem od 11 do 13m2 Cena od 3.300.000sh
3 pokój penthouse 90m2 z tarasem 34m2 - 8th floor Cena: 3.450.000sh
Penthouse 4 pokoje 93m2 z tarasem 25m2 - 8th floor Cena: 3,800,000sh
Penthouse 4 pokoje 95m2 z tarasem 14m2 - 15 piętro Cena: 3.880.000sh
Parter 4 pokoje 96m2 z tarasem 24m2 Cena od 3.000.000sh do 3.500.000sh (budynek 8 pięter)
4 pokoje 93m2 z tarasem 11m2 - 6. piętro (budynek 8 pięter) Cena: 3.250.000sh
Ceny te nie obejmują naszych opłat agencyjnych, które są 2% bez podatków
Ceny mogą podlegać zmianom
Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze mną
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
