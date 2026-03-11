Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

  1. Realting.com
od
$1,82M
10
ID: 34467
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Khovevei Zion

O kompleksie

Hovevei Tsion, ulica mieszkalna 2 kroki od plaży 3 pokoje odnowione z przestronnym salonem, w pełni wyposażona kuchnia i bardzo ładny balkon 80 m2 Balkon 2 pokoje prysznicowe Drugie piętro Winda Parking 5.800.000 Nis

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

