Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 17 Bloch Street, blisko parku miejskiego i wszystkich miejsc rozrywki W nowym i eleganckim projekcie promotora "Shalom i Natan" Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będzie: 3-pokojowe mieszkanie z optymalnym układem 69 m2 powierzchni mieszkalnej + 12 m2 słonecznego tarasu 5. piętro - cisza i prywatność Parking podziemny wliczone Aktualny status: Apartament o powierzchni 60 m2 na 1 piętrze Projekt jest w fazie zatwierdzania komitetu i czeka na pozwolenie na budowę. Podczas pracy, obecne mieszkanie będzie wynajmowane.