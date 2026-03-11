  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,35M
;
1
ID: 34381
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    David Bloch, 17

O kompleksie

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 17 Bloch Street, blisko parku miejskiego i wszystkich miejsc rozrywki W nowym i eleganckim projekcie promotora "Shalom i Natan" Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będzie: 3-pokojowe mieszkanie z optymalnym układem 69 m2 powierzchni mieszkalnej + 12 m2 słonecznego tarasu 5. piętro - cisza i prywatność Parking podziemny wliczone Aktualny status: Apartament o powierzchni 60 m2 na 1 piętrze Projekt jest w fazie zatwierdzania komitetu i czeka na pozwolenie na budowę. Podczas pracy, obecne mieszkanie będzie wynajmowane.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
