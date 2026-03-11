Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$1,35M
5
ID: 34608
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

O kompleksie

Na Nahalat Benyamin Street, rzut kamieniem od Kalisher Street, 5 minut spacerem od Neve Tsedek, wzniosły budynek klasy z pięknymi wysokimi sufitami, 3 pokoje o powierzchni 60m2 z balkonem, 1 piętro (jak 2 piętro) winda, Miklat

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
