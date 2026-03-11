  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Awiw, Izrael
$1,47M
7
ID: 34371
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Soutine, 16 Embassy of Poland

O kompleksie

Na sprzedaż wyłącznie! 15, rue Soutine (W ramach zaawansowanej konstrukcji) Cicha i prestiżowa ulica w pobliżu Rabin Square Podczas rozbiórki i budowy TAMA 1 piętro 3 sztuki 68,2 m2 plus 14 balkonów Twarzą do Soutine! (orientacja południowo-wschodnia) Regularny parking podziemny Przestronne parkowanie i przechowywanie. Czynsz: 9000 NIS Projekt New Horizon Zawód planowany: T1 2026

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

